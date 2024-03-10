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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يُكّرم لاعبات منتخب «الاتحاد المصري» الفائز بكأس العالم للأهداف العالمية

صدى البلد

كرّم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبات منتخب الاتحاد المصرى للرياضة للجميع بمناسبة فوزهن بلقب كأس العالم للأهداف العالمية، والذى استضافته المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وضم منتخب الاتحاد المصرى للرياضة للجميع مجموعة من لاعبات كرة القدم من المواهب الرياضية الناشئة بمصر ، واللاتي تم تدريبهن وصقل مهاراتهن فى رياضة كرة القدم عن طريق مشاركتهن ببرنامج "ألف بنت ألف حلم"، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة .

واستطاعت لاعبات الفريق المصرى الفوز على الفرق المنافسة لهن فى البطولة ومنهم فرق "السعودية ، الدنمارك ، نيجيريا ، الأردن ، كولومبيا ، فلسطين ، وعدد  من دول الخليج العربي"، وقدمت لاعبات مصر أداءً مميزاً فى جميع المباريات وعروضاً قوياً فى مراحل البطولة وصولاً لتحقيق اللقب.

من جانبه ، ثمن وزير الشباب والرياضة على قدرات المواهب الشابة من الفتيات فى رياضة كرة القدم أعضاء فريق الاتحاد المصرى العام للرياضة الجميع، والظهور المميز لهن ببطولة  كأس العالم للأهداف العالمية بالسعودية ، مشيرا إلى اهتمام الوزراة بكرة القدم النسائية، والسعى نحو اكتشاف المواهب فى كرة القدم فى جميع المحافظات .

وفى هذا السياق ، لفت الوزير إلى برنامج "ألف بنت ألف حلم " الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات الفتيات فى كرة القدم واكتشاف المواهب الواعدة منهن ، مقدماً التهنئة إلى لاعبات مصر فريق الاتحاد العام للرياضة للجميع ، متمنيا لهن مزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.

شهد التكريم من وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف البجرمى رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية ، الدكتور احمد حسان مدير عام النشاط الطلابي وعن الاتحاد المصرى للرياضة للجميع حضر الدكتور يحيي حسن نائب أول رئيس الاتحاد ،الدكتور ابراهيم خليل نائب رئيس الاتحاد والدكتورة حنان يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس البعثة ، واعضاء الجهاز الفنى ولاعبات الفريق

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