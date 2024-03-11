بايدن يؤكد استمرار مساعي وقف النار في غزة لـ6 أسابيع على الأقل .. الملك سلمان: على المجتمع الدولي إيقاف الجرائم الوحشية في فلسطين .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر .. ارتفاع فائض الموازنة العامة للدولة إلى 193 مليار جنيه

إسرائيل: نتنياهو يوجه بتجهيز آلاف الأماكن لاستيعاب المعتقلين الجدد

هنية: إسرائيل ترفض الالتزام بوقف النار والانسحاب من غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سيتعين علينا استلام البضائع التي تصل إلى ساحل غزة

أمريكا والأردن تنفذان إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات على غزة

السعودية تؤكد دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، بأن الموازنة العامة للدولة حققت 193 مليار جنيه فائضا أوليا خلال الشهور الثمانية الأولى للموازنة بنسبة 1.44% من الناتج المحلي للدولة، مقابل 41.8 مليار جنيه لنفس الفترة العام الماضي أي ما يعادل نحو 4 مرات ونصف، مضيفًا أن الدولة أتمت المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد الدولي وتم تعديل الاتفاق للحصول على 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، لافتا إلى الاستمرار في برنامج الطروحات أيضا جنبا إلى جنب مع استعادة كل عناصر الاقتصاد الوطني لعافيتها ومنها الزراعة والسياحة والاتصالات.

وأضاف معيط أن 35% من معدل نمو الإيرادات جاءت مدفوعة بنمو الإيرادات الضريبية والتي بلغت 892 مليار جنيه بنسبة نمو 38.3% في المائة مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 645 مليار جنيه. وقال معيط إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ 6.7% في المائة بعدما كان 5% العام الماضي، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع العجز الكلي هو ارتفاع أسعار الفائدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص يعانون الحصار منذ أشهر في قطاع غزة، مضيفاً أن واشنطن ستواصل العمل "دون توقف" من أجل التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل ولفت إلى أن "الحرب في غزة سببت معاناة مروعة للشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن "أكثر من 30 ألف فلسطيني سقطوا في حرب غزة، معظمهم مدنيون، وبعضهم أفراد من عائلات مسلمين أمريكيين".

وأشارت "الراي" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجه، بـ"تجهيز آلاف الأماكن لحبس المعتقلين والسجناء الجدد بشكل عاجل"، وذلك خلال جلسة أمنية في مقر قيادة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب، مشيرةً إلى أن الجلسة تناولت "نقص أماكن الحبس للسجناء الأمنيين"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، قدرا أنه سيتم اعتقال الآلاف في غزة والضفة الغربية، خلال عام 2024".

ونقلت "القبس" عن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قوله إن الحركة "تحلت بمسؤولية عالية وإيجابية ومرونة واسعة في مسار التفاوض برعاية قطر ومصر"، مشيراً إلى أنه تواصل مع الوسطاء قبل ساعات ولم يتلق التزاماً من إسرائيل بوقف إطلاق النار، والانسحاب من قطاع غزة.

وأضاف هنية في كلمة متلفزة، الأحد، أن حماس وضعت مبادئ خلال المفاوضات التي جرت في الفترة الأخيرة، وهي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، بالإضافة إلى القضايا الإنسانية مثل إغاثة أهالي القطاع وإعادة الإعمار، وبعد ذلك التوصل إلى صفقة يتم بموجبها تبادل الأسرى.

وذكرت "الجريدة" أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت، قال، إن المساعدات التي ستصل عن طريق البحر إلى قطاع غزة "ستساعد على انهيار" حركة حماس، مضيفاً أنه "سيتعين على الجنود الإسرائيليين استلام البضائع، ومن ثم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

ونقلت "الأنباء" عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قوله إنه "يؤلمنا أن يحل شهر رمضان هذا العام، في ظل ما يعانيه أشقاؤنا في فلسطين من اعتداءات"، مؤكداً "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لإيقاف هذه الجرائم الوحشية، وتوفير الممرات الإنسانية والإغاثية الآمنة".

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة والأردن نفذتا إنزالاً جوياً جديداً للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، الأحد، شمل أكثر من 11 ألف و500 وجبة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أن أحدث عملية إنزال جوي على شمال غزة شملت كميات من الأرز والطحين والمعكرونة والأغذية المعلبة.

وذكرت "الوطن" أن المملكة العربية السعودية، رحبت بنتائج الاجتماع الذي استضافته جامعة الدول العربية، لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، حيث ضم الاجتماع كلاً من رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئس المجلس الأعلى للدولة.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، على موقف المملكة الداعم لكافة الجهود العربية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لليبيا وشعبها، معبرة عن وقوف وتضامن المملكة مع كل ما يضمن التقدم والازدهار لليبيا وشعبها، ويحقق المصالحة الوطنية، بحسب البيان.