«الدكتور قالي محسودة» .. سالي عبدالسلام تتحدث عن مرض خطير كاد يدمر حياتها

حلت الإعلامية سالى عبد السلام ضيفة فى ندوة بموقع صدى البلد، وكشفت عن تفاصيل مرضها الخطير الذى أصابها 6 مرات على فترات زمنية مختلفة والذى عانت منه كثيرا إلى أن تم شفاؤها منه.





وقالت سالى عبد السلام "اكتشفت إصابتى بمرض الثعلبة بالصدفة عندما كنت أصفف شعرى ونبهنى لهذا الأمر، وعدت إلى والدتى التى انتابها حالة من الذهول عندما رأت فروة الرأس بهذا الشكل وذهبت إلى عدد من الأطباء الذين فشلوا فى علاجى حيث عاودنى هذا المرض 6 مرات قبل وبعد الزواج أيضا حتى وصل عددها إلى 12 ثعلبة فى فروة الرأس".







وأضافت سالى عبد السلام "ذهبت إلى الدكتور الذى شخص حالتى بدقة وكشف لى أن السبب فى ذلك هو عامل نفسى وعلاج المرض بشكل صحيح وأعطانى بعض الأدوية التى تحتوي على كورتيزون والتى تسببت فى زيادة وزنى وكنت وقتها أقدم برنامج على mbc وكنت أبكى بحرقة بسبب الشكل المطلوب للمذيعة التى تظهر على الشاشة ولم أعلن عن شيء وقتها".









وأوضحت سالى عبد السلام "الدكتور كان مندهشا من شكل فروة شعرى بسبب مرض الثعلبة لدرجة أنه قال لى انتى محسودة وهذا الأمر دفعنى للخوف على نفسى بشدة".



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.