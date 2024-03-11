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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معلومات الوزراء يوقع برتوكولا مع حماية المستهلك لتبادل وإتاحة البيانات

صدى البلد

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المستهلك، لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون المشترك بشأن تبادل وإتاحة البيانات والمعلومات والتنسيق المشترك فيما يتعلق بآليات عملية ضبط الأسعار بالأسواق اتساقًا مع توجيهات الدولة في هذا الشأن.

ودعما في الوقت نفسه لكافة الجهود والإجراءات الحكومية المتخذة ذات الصلة خلال الفترة الماضية

جاء ذلك خلال استقبال  / أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لـ / إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له بمقر مركز المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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