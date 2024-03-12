وزير الري: متابعة مستمرة لمنظومة الشكاوى والاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، متابعته لمنظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين، وللاطمئنان على توفير الاحتياجات المائية للمواطنين، خاصة مع الإقبال على فترة أقصى الاحتياجات.. مشيرا إلى حرصه على المرور بشكل شخصي بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.



كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.



وقال الدكتور سويلم إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأي شكاوى أو طلبات لدراستها وحسمها، طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.. مضيفا أن الأجهزة المعنية بوزارة الري تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث يتم تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.



وأشار إلى أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت ٩٨.٢ في المائة، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة ٨٧١ شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤.



وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، الأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة بسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى.



وفي محافظة المنوفية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائي وحسم الشكوى في حينها.



أما في محافظة أسيوط، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير إلى التضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط على ترعة نجع حمادي الغربية، حيث نفذت الإدارة العامة لري أسيوط أعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز.

وفي محافظة الدقهلية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالي قرية القباب الصغرى من تراكم المخلفات بترعة القباب الصغرى، حيث أصدرت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية، تم توجيه أجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وإجراء الصيانة اللازمة له ذاتيا بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحالة جيدة.

