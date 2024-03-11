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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية، في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، حيث جرى تداول الدولار فوق مستوى 32 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 32.0010 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرج".

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تخطى الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي التركي.

ويعمل البنك المركزي التركي منذ يونيو 2023 على رفع سعر الفائدة بوتيرة مختلفة حتى وصل نهاية يناير 2023 إلى مستوى 45% وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع في البلاد.

إلا أن المنظم التركي قرر في اجتماعه في 22 فبراير الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستواه الحالي البالغ 45% سنويا.
 

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