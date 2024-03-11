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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

98% نسبة تنفيذ الشكاوى بـ وزارة الري في 3 سنوات

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع منظومة الشكاوي بالوزارة بشكل دائم للتأكد من سرعة حسم شكاوى المنتفعين ، وللإطمئنان على توفير الإحتياجات المائية للمواطنين ، خاصة ونحن مقبلين على فترة أقصى الإحتياجات ، مشيرا لحرصه على المرور بشكل شخصى بمختلف المحافظات للتواصل مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .

وأضاف  أنه قد أصدر توجيهاته  لرؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بالمتابعة على الطبيعة لأى شكاوى أو طلبات لدراستها والعمل على حسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

كما تتعامل الأجهزة المعنية بالوزارة بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم تلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

وأضاف أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ بلغت (٩٨.٢٠%) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٧١) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٤ .

وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الجيزة لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من تراكم القمامة بمصرف حلوان ، وعلى الفور قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الجيزة بالمعاينة ، وتم الدفع بالمعدات لتطهير المصرف وحسم الشكوى .

وفي محافظة المنوفية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة بترعة الباجورية حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لري المنوفية وتم الدفع بالمعدات اللازمة وتطهير المجرى المائى وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة اسيوط .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من تراكم القمامة أمام حجز أسيوط علي ترعة نجع حمادي الغربية ك ١٧٤.٥٠٠ ، حيث قامت الإدارة العامة لري اسيوط بتنفيذ اعمال النظافة المطلوبة أمام الحجز .

وفي محافظة الدقهلية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير لتضرر اهالي قريه القباب الصغري من تراكم المخلفات بترعه القباب الصغري ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق الدقهلية بإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى .

وفي محافظة الشرقية .. تم التوجيه لأجهزة الري المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية تشير للتضرر من انسداد مجمع رقم ٢٧ أيمن مصرف بحر صفط بزمام منطقة التلين ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة له ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وتركيب مصب له وأصبح المجمع يعمل بحاله جيدة .

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