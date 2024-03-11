القومي للمرأة يناقش عمل مسابقة فنية عن معاناة الفلسطينيات

عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رانيا يحي وبحضور الأعضاء في مقر المجلس القومي للمرأة.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة وتشمل إطلاق قوافل التنوير بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات والجامعات.

كما ناقش الاجتماع عمل مسابقة فنية مع نقابة الفنانين التشكيليين والمعهد العالي للنقد الفني عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان "سيدة الأقصي-صمود ونضال" في أربع مجالات "الرسم- التصوير الزيتي-الحفر- والنحت".

وناقش الاجتماع آخر ما تم التوصل إليه بالنسبة لدليل المبدعات، والاعداد لاحتفالية خلال شهر رمضان تحت عنوان " العاشر من رمضان..أمهات مبدعات".