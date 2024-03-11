وزارة الشباب تُنظم قافلة طبية لفحص القلب الرياضي

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة العليا للقوافل الشاملة تحت رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة؛ قافلة طبيةً لفحص القلب الرياضي للأطفال والناشئين، بهدف الإكتشاف المبكر لأمراض القلب الصامتة، والتغذية الرياضية السليمة للأطفال.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم أنه قد تم فحص ٣٥٠ لاعبا من لاعبي الأكاديميات الرياضية بمركز شباب الجزيرة، وتواصل القافلة عملها علي مدار الأيام القادمة.



وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير ومساعدة الرياضيين في العديد من الأمور الطبية، ولكنها تأتي بالجهود الذاتية للوزارة وبالتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة التي لا تدخر جهدا عن تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين.



وتهدف القافلة إلي توفير رعاية طبية للرياضيين من الأطفال والناشئين فى مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية والأكاديميات.