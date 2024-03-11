ديدان صغيرة تعيش في تربة تشيرنوبيل الإشعاعية تساعد على مكافحة السرطان

تزدهر ديدان صغيرة في منطقة تشيرنوبيل المحظورة (CEZ) في أوكرانيا على الرغم من وجودها في منطقة تتميز بمستويات عالية من الإشعاع ، وهو ما دفع العلماء إلى التكهن بأن قدرتها على التحمل يمكن أن يوفر رؤى لبحوث السرطان في البشر.

وسافر الباحثون إلى منطقة CEZ وجمعوا ديدان مجهرية من نوع Oscheius tipulae، وبعد تحليل هذه الديدان التي تعيش في تداعيات كارثة تشيرنوبيل النووية، اكتشف العلماء أن جيناتها - المجموعة الكاملة من الجينات التي يتكون منها الكائن الحي - لم تتضرر.

ويرجع ذلك إلى تعرض أجيال من هذه الحيوانات للإشعاع، وفقًا لدراسة نُشرت في 5 مارس بمجلة PNAS.

وقالت صوفيا تينتوري، المؤلفة الرئيسية للدراسة ، والباحثة المشاركة في قسم الأحياء بجامعة نيويورك ، في بيان: "كانت تشيرنوبيل مأساة ذات حجم لا يُفهم ، لكن ليس لدينا حتى الآن فهم كبير لتأثيرات الكارثة على السكان المحليين، هل أدى التحول البيئي المفاجئ إلى انتقاء أنواع معينة ، أو حتى أفراد داخل الأنواع ، هم بطبيعتهم أكثر مقاومة للإشعاع المؤين؟".

واوضحت الدراسة أن العلماء قاموا بتسلسل جينومات 15 دودة من منطقة CEZ تعرضت لمستويات مختلفة من الإشعاع ، بالإضافة إلى خمس ديدان أخرى من مناطق أخرى من العالم ، ولم يتمكنوا من اكتشاف أي علامات واضحة على تلف الإشعاع في الديدان من منطقة CEZ.

وتتعارض هذه النتائج بشكل صارخ مع حيوانات أخرى ، بما في ذلك الضفادع ، التي تغيرت جسديًا بعد التعرض للإشعاع في الموقع.

وقالت تينتوري: "هذا لا يعني أن تشيرنوبيل آمنة - بل يعني على الأرجح أن النيماتودا هي حيوانات مرنة حقًا ويمكنها تحمل الظروف القاسية.. كما أننا لا نعرف أيضًا مدة بقاء كل دودة قمنا بجمعها في المنطقة، لذلك لا يمكننا التأكد بالضبط من مستوى التعرض الذي تعرضت له كل دودة وأسلافها على مدار العقود الأربعة الماضية."

واختلفت السلالات ، أو الخيوط ، في مدى قدرتها على مقاومة تحور الحمض النووي استجابة للمواد الكيميائية - ولكن لم يكن هناك أي ارتباط بين مدى مقاومة الديدان لتلف الحمض النووي ومستويات الإشعاع التي تعرضت لها أسلافها.

ووفقًا للبيان ، فإن هذا يشير إلى أن ديدان تشيرنوبيل "ليست بالضرورة أكثر تحملاً للإشعاع وأن المناظر الطبيعية المشعة لم تجبرها على التطور".