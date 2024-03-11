العثور على كتلة ضخمة من الثعابين البورمية المتشابكة في إيفرجليدز بولاية فلوريدا

عثر مؤخرًا على تل ضخم من الثعابين البورمية متشابكة في كتلة تزاوج يبلغ عرضها 7 أقدام (2.1 متر) في إيفرجليدز بولاية فلوريدا بعد أن تتبع علماء الحفظ عدة ذكور معلمة كانوا يبحثون عن التزاوج.

وأخبر إيان بارتوزيك ، عالم الأحياء البرية ومنسق العلوم في منظمة Conservancy of Southwest Florida ، Live Science في رسالة بريد إلكتروني أن كتلة التزاوج تحتوي على أنثى بطول 14 قدمًا (4.2 متر) وخمسة ذكور ، وتم العثور على اثنين من الذكور الإضافيين بالقرب من التجمع.

وقال: "إنه مشهد مثير للإعجاب أن نرى تجمعًا كبيرًا للتزاوج من الثعابين في البرية". "إنها حقًا مخلوقات جميلة وهي موجودة هنا للأسف نتيجة لمنتجات الحيوانات الأليفة."

توجه بارتوزيك وزملاؤه إلى إيفرجليدز في منتصف فبراير لتتبع الثعابين البورمية الغ invasive (Python bivittatus) في ذروة موسم تكاثرها.

يعمل برنامج تتبع Conservancy منذ عام 2013، ومن خلال البرنامج ، يتم وضع علامة على الذكور البالغين من الثعابين بجهاز إرسال راديو ثم يتم إطلاقها كـ "ثعابين استكشاف" لقيادة الباحثين إلى ثعابين أخرى خلال موسم التكاثر في أوائل الربيع.

فيما يتم بعد ذلك إزالة الثعابين المكتشفة حديثًا من البرية، مع الهدف الأساسي منع الإناث البياضة من إنتاج المزيد من النسل.

يتم قتل الثعابين التي يتم صيدها بطريقة إنسانية وتشريحها في المعمل ، لجمع البيانات عن حالتها ، وإمكانات التكاثر، ومحتويات القناة الهضمية على سبيل المثال.

من ناحية أخرى ، تُترك ثعابين الاستكشاف في البرية لقيادة المتعقبين إلى المزيد من الثعابين.

حتى الآن ، أدى البرنامج إلى إزالة 1300 ثعبان من الأراضي العامة والخاصة عبر جنوب غرب فلوريدا.

خلال رحلة العثور على الثعابين في فبراير ، صادف الفريق ثلاثة تجمعات تزاوج. وشملت كرة التزاوج الأولى أنثى بطول 16 قدمًا (4.9 متر) ووزنها 125 رطلاً (57 كيلوجرام) وذكرين ، مع ثعبانهم المعلم يختبئ في مكان قريب.

وقال بارتوزيك: "لم يكن لدينا حقيبة كبيرة بما يكفي للأنثى لذلك اضطررنا لنقلها في ق kayak وإعادتها إلى شاحنة الميدان بعد أن حملناها على أكتافنا خارج الغابة."

وأضاف أن كتلة التزاوج الثانية التي تضم ستة ثعابين كانت الأكبر التي واجهوها في الرحلة ، حيث وجد الفريق "كومة من الثعابين" متشابكة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم العثور على ثعبان استكشاف يتزاوج مع أنثى يبلغ طولها 13 قدمًا (4 أمتار).

في المجموع ، قاموا باصطياد 11 ثعبان بوزن إجمالي يزيد عن 500 رطل (227 كجم).

وقال بارتوزيك: "كان هذا رقمًا قياسيًا بالنسبة لنا لكمية الوزن الإجمالي للثعابين التي تم جمعها في يوم واحد على مدار عشر سنوات من البرنامج".

يعتقد أن الثعابين البورمية قد تم إدخالها إلى إيفرجليدز في وقت ما قبل عام 1985 عندما تم إطلاقها في البرية عبر تجارة الحيوانات الأليفة.

ومنذ أن رسخت هذه الزواحف المفترسة العامة موطئ قدم لها ، فقد دمرت أعدادًا من الأنواع المحلية ، بما في ذلك الثدييات والطيور ، وبالتالي عطلت هذا النظام البيئي الهش.