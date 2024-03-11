لن تصدق ثمن حذاء الاميرة كيت ميدلتون المعروض بالأسواق للبيع

حصلت أحذية كيت ميدلتون المفضلة، التي يقول المعجبون عنها إنها تمنح شعورًا "كالمشي على الهواء"، على خصم بقيمة 86 جنيها إسترلينيا.

وتحظى إطلالة أميرة ويلز بشعبية كبيرة بين المهووسين بالموضة، لذلك عندما يتم تخفيض أسعار بعض القطع من خزانة ملابسها، يتم شراؤها بسرعة كبيرة.

ويمكنك الآن توفير المزيد على إكسسوارات الملوك، لكن يجب أن تكون سريعًا حيث تم تخفيض سعر حذاء VEJA الرياضي المفضل لديها مؤخرًا ונفاذ المخزون على الفور.

الحذاء الذي نتحدث عنه هو حذاء المشي Berghaus Supalite II GTX، وهو مثالي للمشي لمسافات طويلة لأنه "خفيف جدًا ومريح"، ويبلغ سعره المعتاد 185 جنيه إسترليني، لكنه متوفر الآن بسعر 99 جنيه إسترليني في متجر Ultimate Outdoors، للمقاسات من 4 إلى 8.

واشتهرت كيت بارتداء هذه الأحذية الجلدية في مقطع فيديو احتفالا بالذكرى العاشرة لزواجها من الأمير وليام، حيث شوهدت وهي تمشي في الريف.

ويتميز الحذاء بوجود بطانة من الإسفنج وبطانة مسامية ومقاومة للماء لإبقاء قدميك جافتين ومريحتين، كما أن النعل ذو المقبض رائع للتضاريس غير المستوية.

وأعطى أكثر من 50 عميلًا تقييمًا لهذا الحذاء 4 من أصل 5 نجوم. صرح أحد العملاء السعداء قائلًا: "حذاء خفيف جدًا ومريح للمشي لمسافات طويلة في الريف بشكل عام، كما أنه ليس منتفخًا أو ذو تصميم قوي جدًا مما يجعله مناسبًا للتنزه في المناطق الحضرية أيضًا.

وأضاف: أفضل حذاء امتلكته على الإطلاق. مريح حقًا - يجعلني أشعر بالنشاط!"، وفقًا لما ورد في صحيفة The Mirror.

وشارك شخص آخر تجربته: "لقد امتلكت هذا الحذاء منذ ثلاث سنوات ولم يسبب لي أي بثرة واحدة حتى الآن. لقد مر عبر المستنقعات، وتسلق المنحدرات الصخرية، وقطع رحلات طويلة في الأمازون وصعد إلى قمة من التلال وأبقى قدمي جافتين ومريحين طوال الوقت."