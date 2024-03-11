محافظ الشرقية: إقبال متزايد على معارض أهلا رمضان لانخفاض أسعارها

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن معارض "أهلا رمضان" التي أقامتها المحافظة بجميع المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار التجار برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين؛ لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالخارج.



وأوضح المحافظ -في بيان اليوم إنه تابع مع رئيس الغرفة التجارية بالشرقية المهندس محمد الزاهد، حركة البيع والشراء بمعارض "أهلاً رمضان"؛ وذلك للتأكد من توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين والالتزام بالبيع طبقاً لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة علي المنتجات المعروضة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية بالشرقية إن معارض "أهلاً رمضان" تضم كافة السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان وتباع بأسعار مخفضة عن السوق تتراوح ما بين 20 إلى 25 % وبجودة عالية، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والغرفة لمكافحة الغلاء لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية داخل معرض "أهلا رمضان" المُقام بشارع الفتح بمدينة الزقازيق بجوار مستشفى المبرة، حيث تم تخفيض سعر كيلو اللحم البلدي الطازج ليصبح بـ ٣٢٠جنيها بدلاً من ٣٤٠ جنيها، وسعر زجاجة زيت القلي سعة لتر لتصبح ٦٧ جنيها بدلاً من ٧٥ جنيها وذلك تيسيراً على المواطنين ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

