عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خناقة ستات مروعة على شاطئ فلوريدا بالولايات المتحدة| فيديو

صدى البلد

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام شابة ترتدي البكيني بخطف شعر مستعار لامرأة أخرى خلال مشاجرة عنيفة في عطلة الربيع على شاطئ فلوريدا الأمريكية.

وحصدت اللقطات أكثر من 65,000 مشاهدة، حيث تجمع حشد من الناس حول مجموعة من النساء كن يتشاجرن على شاطئ في ولاية فلوريدا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم تصوير امرأة ترتدي توب بيكيني أصفر وسروال قصير وهي تتبادل اللكمات مع امرأة ترتدي سروال قصير أسود وتوب بيكيني وردي.

وخلال هذه المحنة، تشابكت المرأتان بشعرهما - فقط ليسقط شعر المرأة ذات اللون الأصفر بالكامل، وتُرك شعرها المستعار المستبعد على الرمال بينما استمرت في الاندفاع.

وشوهدت نساء أخريات يحاولن التدخل في القتال لكنهن تلقين بعض اللكمات بأنفسهن، وفجأة، سقطت إحداهن على الأرض وتجمع الناس حولهن بسرعة ليحفزوهن على الاستمرار.

وهتف حشد الشباب - الذين يُعتقد أنهم طلاب جامعيين أمريكيين في عطلة الربيع - بينما تكشف المشاهد في نهاية المقطع ، ابتعاد المرأتان عن الأشخاص الذين حاولا فصلهما وركضتا إلى أسفل الشاطئ لمواصلة القتال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعد قرار وزير التربية والتعليم الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتحانات

مأساة بعد الإفطار.. شاب يقفز من أعلى عقار بسبب أزمة نفسية بالجيزة

مفتي الجمهورية يكشف عن علامات الصوم المقبول في الإسلام

تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية

المخابرات الأمريكية: قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم قد تكون في خطر

مسلسل حق عرب الحلقة 1.. حلم رياض الخولي كاد يتسبب بمقـ.تل ابنته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ