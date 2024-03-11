خناقة ستات مروعة على شاطئ فلوريدا بالولايات المتحدة| فيديو

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة قيام شابة ترتدي البكيني بخطف شعر مستعار لامرأة أخرى خلال مشاجرة عنيفة في عطلة الربيع على شاطئ فلوريدا الأمريكية.

وحصدت اللقطات أكثر من 65,000 مشاهدة، حيث تجمع حشد من الناس حول مجموعة من النساء كن يتشاجرن على شاطئ في ولاية فلوريدا.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم تصوير امرأة ترتدي توب بيكيني أصفر وسروال قصير وهي تتبادل اللكمات مع امرأة ترتدي سروال قصير أسود وتوب بيكيني وردي.

وخلال هذه المحنة، تشابكت المرأتان بشعرهما - فقط ليسقط شعر المرأة ذات اللون الأصفر بالكامل، وتُرك شعرها المستعار المستبعد على الرمال بينما استمرت في الاندفاع.

وشوهدت نساء أخريات يحاولن التدخل في القتال لكنهن تلقين بعض اللكمات بأنفسهن، وفجأة، سقطت إحداهن على الأرض وتجمع الناس حولهن بسرعة ليحفزوهن على الاستمرار.

وهتف حشد الشباب - الذين يُعتقد أنهم طلاب جامعيين أمريكيين في عطلة الربيع - بينما تكشف المشاهد في نهاية المقطع ، ابتعاد المرأتان عن الأشخاص الذين حاولا فصلهما وركضتا إلى أسفل الشاطئ لمواصلة القتال.