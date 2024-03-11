غادة والي تطالب بدمج المرأة بشكل أكبر في مجال القضاء والعدالة

طالبت الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم بدمج المرأة بشكل أكبر في مجال القضاء والعدالة مشيرة الى ان هذا الأمر لصالح المجتمع ويعمل على تعزيز المساواة .



جاء ذلك خلال افتتاح والي اليوم الاثنين لاحتفال الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة القاضية بحضور ألما زاديتش وزيرة العدل النمساوية .



وأوضحت والي أن الأمم المتحدة ستظل تدعم قضايا المساواة وتحقيق حقوق متكافئة للمرأة في مجال التوظيف مشيرة الى اهمية المبادرة النمساوية لتعزيز المساواة كما يجب أن نحافظ على استمرار التقدم في هذا المجال .



وشددت والي على أهمية مكافحة جرائم العنف المتنامية ضد المرأة بشكل خاص والتي تهدد استقرار المجتمع بشكل عام .



ومن جانبها ... قالت زاديتش أن دور المرأة في مجال العدالة هو دور مؤثر وحيوي موضحة ان الحوادث التى طالت المرأة مؤخرا ليست فردية وتعكس غياب العدل والمساواة .



وأوضحت زاديتش أن سيادة القانون هي القيمة الأسمى التى يجب العمل على حمايتها الى جانب تفهم كافة التحديات الامنية الجديدة والتعامل معها بشكل جيد وفعال .



ونوهت الوزيرة الى ان المرأة صانعة تغيير في المجتمع ولابد من العمل على زيادة الوعي للاجيال الجديدة في مجال الاندماج والمساواة مشيرة الى الحاجة إلى ملاحقة الفساد من خلال الشفافية وتشجيع على وجود المرأة بقوة في كافة المجالات.

