دورة الألعاب الأفريقية| مروان القماش: هدفي حصد ميدالية أولمبية

أبدى مروان القماش، بطل المنتخب المصري للسباحة، سعادته بعدما توج بميداليتين ذهبيتين خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحصل مروان القماش على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة، والميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة.

قال مروان القماش: “استطعت تحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن، ولكن السباق الذي يتميز به من 800 ل 1500 متر، وكانت المنافسة صعبة لأن السباق كان أقل“.

وأضاف: “تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كأول لاعب، وأبذل قصارى جهدي وأركز جيدًا في التمارين من أجل التتويج بميدالية أولمبية“.

واختتم لاعب المنتخب المصري للسباحة حديثه قائلًا: “أوجه الشكر والتقدير لوالدتي التي تقدم لي كافة الدعم والمساندة والتحفيز وتقف بجانبي دائمًا“.