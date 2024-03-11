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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية| مروان القماش: هدفي حصد ميدالية أولمبية

صدى البلد

أبدى مروان القماش، بطل المنتخب المصري للسباحة، سعادته بعدما توج بميداليتين ذهبيتين خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحصل مروان القماش على الميدالية الذهبية في سباق 800 متر حرة، والميدالية الذهبية في سباق 200 متر حرة.

قال مروان القماش: “استطعت تحقيق ميداليتين ذهبيتين في منافسات دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن، ولكن السباق الذي يتميز به من 800 ل 1500 متر، وكانت المنافسة صعبة لأن السباق كان أقل“.

وأضاف: “تأهلت إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كأول لاعب، وأبذل قصارى جهدي وأركز جيدًا في التمارين من أجل التتويج بميدالية أولمبية“.

واختتم لاعب المنتخب المصري للسباحة حديثه قائلًا: “أوجه الشكر والتقدير لوالدتي التي تقدم لي كافة الدعم والمساندة والتحفيز وتقف بجانبي دائمًا“.

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