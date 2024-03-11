عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب أيمن محسب: قرار المركزي بتوحيد سعر الصرف طمأن المستثمر الأجنبي| خاص

النائب الدكتور أيمن
النائب الدكتور أيمن محسب خلال ندوة موقع صدي البلد

أكد النائب الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف طمئن المستثمر الأجنبي.

توحيد سعر الصرف واثره علي المستثمر

وأضاف “ محسب” في ندوة بموقع "صدى البلد"، أن المستثمر الأجنبي الأن تأكد أنه يضع نقوده في مكان أمن ومناسب لا يوجد سعرين للدولار كما كان في السابق وبالتالي النقود قيمتها أصبحت موجودة ولن يضطر إلي تهريبها عن طريق السوق السوداء مما يجعله يتعامل رسميا مع البنوك، منوها بأن قرار البنك المركزي له مردود إيجابي كبير علي الاقتصاد المصري خصوصا بشأن الأطروحات.

 

وأشار  مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الي أن الحكومة طرحت 30 شركة في السابق وسبب تعطيل تنفيذ الطرح وجود سعرين للدولار في البنوك والاخر بالسوق السوداء، متوقعا أمام عملية الطرح  خلال شهر مارس للـ 30 شركة رسميا.

حقيقة بيع اوصول الدولة 

وأشار  النائب الدكتور أيمن محسب إلي أن العديد من المواطنين كانوا يعتقدون ان الاستثمار في مصر عبارة عن بيع ممتلكات الدولة وأصولها وذلك غير صحيح تماما والحقيقة غير ذلك فهي شراكة كبيرة بين مصر وبين مستثمرين ذوي خبرات كبيرة حول العالم، وعند تفكير المستثمر العالمي في الاستثمار في أي من الدول ينظر فقط الي العوائد الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقوم الدولة بتوفيرها.

وأضاف  مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن هناك أعباء كبيرة وثقيلة علي الموازنة العامة بسبب عدم استغلال أصول الدولة فهي تاتي بأعباء مالية وتكاليف ولا تأتي بعوائد لها مردود اقتصادي علي الدولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

في أول يوم رمضان |مصر توزع ١٠٠٠٠ وجبة إفطار طازجة و٧٠٠٠ وجبة سحور بغزة

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

موضوعات متعلقة

عقوبات رادعة للمتورطين في جريمة الإهمال الطبي.. تفاصيل

كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في إدخال المخلفات الخطرة لمصر.. القانون يرد

كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات حول الأوضاع الداخلية.. معلومات قانونية

تحذير لهؤلاء.. الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي يعرضك للعقوبة

الحركة الوطنية: أثر الشهداء سيبقى خالد الذكر.. لا يمكن طيه بصفحة النسيان

كيف تصدت الدولة للمتعدين على أراضيها.. القانون يجيب

بلاش بمب وصواريخ.. عقوبات رادعة تنتظر مطلقي الألعاب النارية في شهر رمضان

أيمن محسب: صفقات كبرى على غرار رأس الحكمة قريبا..وهذه حقيقة بيع الأصول|خاص

ترشيحاتنا

غارات أمريكية بريطانية على منطقة الحديدة في اليمن

الحدث: إحراق السفارة المصرية في السودان وإتلاف محتوياتها

موجود من أيام الفراعنة.. أحمد الفيشاوي: مش ندمان على أي تاتو عملته

شوقي علام: الدين يحتاج أن يفسر للعالمين بشكل صحيح

البنزين جنب النار.. رامز يعلق على ظهور أحمد السقا مع باسم سمرة

بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح في ثاني ليلة من رمضان بالإمام الحسين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

أيهن أجمل.. نجمات يتألقن بالعباية في أول يوم رمضان

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ