عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في 2 رمضان 2024 .. إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس الغد

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 17
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 29 15
بنهــــا 28 17 
دمنهور 28 17
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 27 16
المنصورة 28 17 
الزقازيق 28 17 
شبين الكوم 27 17
طنطا 26 16
دمياط 24 15 
بورسعيد 24 15
الإسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 26 14
رفح 26 14
رأس سدر 26 15
نخل 24 12 
كاترين 21 8
الطور 25 15
طابا 26 16
شرم الشيخ 29 18
الإسكندرية 25 14
العلمين الجديدة 24 14
مطروح 21 12
السلوم 24 13
سيوة 25 14
رأس غارب 27 17
الغردقة 28 18
سفاجا 27 17
مرسى علم 28 18
شلاتين 27 19
حلايب 26 20
أبو رماد 28 18 
رأس حدربة 28 18
الفيوم 28 14
بني سويف 28 14
المنيا 29 12
أسيوط 30 13
سوهاج 31 13
قنا 32 15 
الأقصر 33 16
أسوان 35 19
الوادي الجديد 33 16
أبوسمبل 35 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 38 25
المدينة المنورة 33 18 
الرياض 28 13
المنامة 24 19
أبوظبي 26 18
الدوحة 26 16
الكويت 26 11
دمشق 21 8
بيروت 21 15
عمان 24 10
القدس 22 9
غزة 22 13
بغداد 24 10
مسقط 27 23
صنعاء 26 11
الخرطوم 42 26
طرابلس 19 12
تونس 19 9
الجزائر 16 7
الرباط 20 10
نواكشوط 31 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 17 2
إسطنبول 19 10
إسلام آباد 26 13
نيودلهي 30 15 
جاكرتا 30 26
بكين 15 1
كوالالمبور 35 24
طوكيو 14 7 
أثينا 20 11
روما 16 7
باريس 12 8
مدريد 15 6
برلين 13 5
لندن 13 8
مونتريال 4 2-
موسكو 2 6-
نيويورك 10 4
واشنطن 13 4
أديس أبابا 25 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

أزهري: الصلوات تطهر المسلم من الذنوب كما يطهر الماء الجسد

أول رد من محمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذاوفعل؟

غارات جوية أمريكية وبريطانية على ميليشيات الحوثي في اليمن

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

اغتنم.. صلاة من يؤديها في رمضان يغفر الله كل ذنوبه التي يفعلها في المستقبل

كيف تضمن تغذية سليمة لطفلك خلال رمضان؟.. نصائح من "القومي للبحوث"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ