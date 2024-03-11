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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 166 محضرا تموينيا إلى النيابة العامة

صدى البلد

قرر محافظ الدقهلية، إحالة 166 محضرا بالمخالفات، للنيابة العامة لإعمال شئونها، والتي تعتبر نتائج الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك بنطاق 5 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن أجا وطلخا والمنصورة وميت غمر والمنزلة بنطاق المحافظة.


جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.


ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين إن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 270 مخبزا كما تم المرور علي المحلات والاسواق لاتخاذ الاجراءات حيال المخالفين، وتنوعت المخالفات مابين محاضر مخالفات نقص وزن و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر ذبح خارج السلخانة .

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