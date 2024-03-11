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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 299 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمرحلة الثانية للموجة 22 بالدقهلية

صدى البلد

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار إن الأجهزة التنفيذية أزالت 299 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك خلال المرحلة الثانية من أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات، موجها بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة واعادة الأراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.


جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة، والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.


وأشار مختار إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية ، لتحقق الحملات أهدافها المرجوة، مكلفا رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل. 


كما شدد المحافظ على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ، ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية.

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