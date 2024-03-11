"مستقبل وطن" بجنوب سيناء يوزع شنط الخير على الأولى بالرعاية بأبوزنيمة

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن في مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم الإثنين برئاسة الشيخ عيد عودة عليان، المرحلة الأولى من مبادرة الخير لتوزيع المواد الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، على الأسر الأكثر احتياجًا.



وقام أعضاء الحزب - وفقًا لبيان - بتعبئة وتوزيع شنط الخير على الأسر الأكثر احتياجًا في قرية غرندل وقرية وادي تال ووديان الرملة، كما قاموا بالمرور والتوزيع على الحي الأول والحي التاني في المدينة، مؤكدين أنه سيتم استكمال مراحل التوزيع في كافة ربوع المدينة لتغطية أكبر عدد من المستفيدين خلال أيام شهر رمضان الكريم.

