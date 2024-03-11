برعاية مستقبل وطن .. 690 مدرسة بالمنيا تشارك في مسابقة أوائل الطلبة

عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة المنيا، اليوم/الاثنين/، اجتماعًا بمقر أمانة المحافظة استعدادًا لانظلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بمدارس المحافظة، إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتنفيذًا لتكليفات الأمانة المركزية.

قال حسام زيدان أمين إعلام الحزب - في بيان - إن الاجتماع تناول عرض لكيفية تنفيذ المسابقة على مستوى الوحدات المحلية القروية ثم التصعيد على مستوى الإدارات التعليمية ثم التصعيد على مستوى المحافظة، كما تم تحديد أماكن تنفيذ المسابقة والتكريم.

أشار إلى أنه سيتم انطلاق المسابقة الأحد القادم 17 مارس على مستوى المرحلة الإعدادية فقط، ويشارك فيها 690 مدرسة على مستوى المحافظة يمثلون القرى والنجوع والمراكز والأقسام.



وفى سياق متصل، قالت فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة الأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، إنه تم تنفيذ عدد من حملات التوعية والندوات والأنشطة التعريفية المختلفة لرفع الوعي الفكري والصحي لدى الطلاب، حيث تم تنظيم ندوة بعنوان "الابتزاز الالكتروني" بمدرسة محمد وحيد حبشي مصلحي الثانوية بنات الجديدة بالمنيا، وعقد ندوة تثقيفية بمدرسة الثانوية بنات بعنوان "التغذية العلاجية السليمة"، وكذلك تم تنفيذ ندوة عن مفهوم المواطنة والانتماء و قبول الآخر بالتعاون مع منطقة المنيا الأزهرية.

أشارت فاطمة إلى أن هذه الندوات جاءت بمشاركة نخبة من المتخصصين من أساتذة التربية والقانون واستشاري التغذية، ورجال الدين، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لرفع الوعي لدى الطلاب باعتبار أن مرحلة المراهقة والشباب هي الفئة المستهدفة لبناء جيل واع يسعى نحو تنمية المجتمع.