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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يعشق اللحظات الحاسمة.. مجدي عبد الغني يتغنى بدور أفشه في الأهلي

صدى البلد

أشاد الإعلامي مجدي عبد الغني بالمجهود الذي يبذله نجم الأهلي محمد مجدي أفشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني :"‏أفشة مع الأهلي أمام الزمالك 13 مباراة = هدفان 

نهائي دوري أبطال إفريقيا 85' 
نهائي كأس مصر  94' 

يعشق الظهور في اللحظات الحاسمة بديربي القاهرة".

كشف خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر كان يستطيع الفوز على الزمالك بأكثر من هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس مصر.

 

وقال«جاد الله» في تصريحات برنامج «البريمو» مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية «TeN»: «الأهلي كان قادرًا على الفوز بأكثر من هدفين على الزمالك خاصة في الشوط الثاني من اللقاء».

وأضاف: «كان الأفضل للزمالك البدء بمحمود عبدالرازق شيكابالا في التشكيل الأساسي للقمة خاصة وأنه يمر بحالة فنية جيدة مؤخرا».
 

وتابع: «إمام عاشور ظهر بشكل جيد في لقاء القمة، ولكن كنت أفضل حصول محمد مجدي أفشة على جائزة رجل المباراة، وذلك بسبب تأثيره الإيجابي بعد دخوله كبديل بصناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني»
 

واختتم: «مهمة حسام حسن المدير الفني للمنتخب صعبة للغاية خاصة بعد المستوى الذي ظهر به لاعبي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر».

 

 

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