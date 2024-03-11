مفاجأة.. وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات يبحث عن عمله في السوق السوداء..تحقيقات

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط مباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه.

شهد وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات بالمعاش أنه وعلى إثر رغبته في شراء عقار من أحد الأشخاص بالعملة الأجنبية - كرغبة البائع – فلجأ إلي مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن تلك العملات لعدم توافرها بالبنوك ، وبالدلوف إلى إحدى الصفحات بتطبيق الفيس بوك وجد غايته ، فتواصل مع أحد الحسابات لتدبير المبلغ المطلوب والذي

أرسل بدوره مقاطع مرئية للمبالغ المالية المراد تدبيرها ، وتم الاتفاق علي التسليم زمانا ومكاناً وبالوصول رفقة الشاهد الثاني بالسيارة خاصتهما وحوزتهما المبالغ المالية فوجئ باعتراض سيارة أخري لهما ونزول عدد من الأشخاص منها زاعمين أنهم رجال شرطة مباحث الأموال العامة متخذين من المظاهر الدالة على ذلك ما يكفي للتدليل علي صدق ادعائهم من ارتدائهم واقيات صدر و حملهم لأجهزة لاسلكية وأصفاد حديدية وبطاقة تعريف شرطية وحملهم لأسلحة نارية ، واقتادوهما عنوة إلى داخل السيارة معتدين على هذا بالضرب وتكبيلهم بالأصفاد الحديدية محدثين ما به من إصابات إلى أن تركوهما بإحدي المناطق النائية عقب أن قرروا لهما بالتباس الأمر عليهم والقبض عليهم بطريق الخطأ وفروا هاربين ، وبالعودة إلى سيارتهما فوجئنا بالاستيلاء علي المبالغ المالية فأبلغا الشرطة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعاً سرقوا - وآخر مجهول - المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه طارق محمد أمين الألفي كرها عنه وذلك بأن استدرجوه حیله - استظهار امكانية استبدال العملات الأجنبية بالعملات الوطنية عبر المواقع الالكترونية - ولدي وصوله بالزمان والمكان المحددين سلفا رفقة المجنى عليه الثاني محمود طارق محمد امين فوجئا بترجل المتهمين من سيارة أعدت سلفاً لذلك الغرض زاعمين انهم من رجال الشرطة متخذين كافة المظاهر الدالة على ذلك وحملهم لأسلحة " آت وصفها " مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدة وكان ذلك ليلا بالطريق العام فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء علي المبالغ المالية حوزتهما.

كما - قبضوا - واخر مجهول - علي المجني عليهما / طارق محمد أمين الالفي و محمود طارق محمد أمين الالفي بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً إذ أنهم وعقب اتمامهم لجرمهم محل الاتهام السابق قاموا باصطحابه عنوة بالسيارة محل استقلالهم حال اتصافهم بصفة كاذبة وهي كونهم من مأموري الضبط القضائي ، وقد صاحب ذلك تعذيبات بدنية اوقعوها عليهما بأن تعدوا عليهما ضربا مكبلين أيديهما بالأصفاد الحديدية فاحدثوا ما بالمجني عليه الأول من إصابات والواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وارتكابهم الجريمة محل الاتهام الأول علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما تداخلوا في وظيفية من الوظائف العمومية ) رجال هيئة الشرطة ( دون ان تكون لهم صفة رسمية من الحكومة او اذنا منها بذلك، واجروا عملاً من مقتضياتها بأن استوقفوا المجني عليهما سالفي الذكر بناء علي تلك الوظيفة علي النحو المبين بالتحقيقات.