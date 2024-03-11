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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبلغ خرافي| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

أفاد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، إن نادي ليفربول حدد سعر بيع نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل. 

وينتهي تعاقد صلاح في قلعة أنفيلد خلال يونيو 2025، وسط أنباء متزايدة حول إمكانية رحيله في الصيف المقبل.

وارتبط اسم محمد صلاح في الصيف الماضي، بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، لكن لم تحسم الصفقة للعميد.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن ليفربول لن يقبل بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن صلاح.

ويدرك ليفربول أن المغريات المالية المقدمة لمحمد صلاح، ستكون عائقا كبيرا أمام مسألة تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

ونوه الموقع "ليفربول يفكر في كيفية تحقيق استفادة مالية من وراء بيع صلاح، خشية رحيله بالمجان في صيف 2025".

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