كيف سيقضى أهالى غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلى؟.. سياسي يجيب

أجاب الدكتور ماهر صافي، الكاتب السياسي الفلسطيني، على سؤال كيف سيقضي أهالي غزة شهر رمضان تحت عدوان الاحتلال الإسرائيلي؟، قائلًا: إن الوضع مختلف تمامًا هذا العام في قطاع غزة، من طقوس كان يقيمها الأهالي في القطاع.



وأضاف صافي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الشعب الفلسطيني يعيش أزمة حقيقية، وإبادة من قبل المحتل الإسرائيلي ما يزيد علي 31 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وهناك عمليات مستمرة لتدمير البيوت التي دمرت أكثر من 85% من البنى التحتية للقطاع.



وأوضح الكاتب السياسي، أن الأهالي في غزة أقاموا احتفالات بسيطة بين الخيام، لافتًا إلى أن هناك العشرات يسقطون يوميًا بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية والمعدات الطبية، وقلة المساعدات الإنسانية، رغم الدور الكبير الذي تقوم به مصر لإدخال المساعدات.