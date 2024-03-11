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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: ما يحدث بغزة كارثة.. وجميع محاولات الهدنة باءت بالفشل

غزة
غزة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما يجري في قطاع غزة كارثة بكل المعاني، ومحاولات وقف إطلاق النار بكل الأشكال بائت بالفشل، لافتًا إلى أن حكومة الاحتلال تريد أن تصور كل ما تريد أن تصوره في عملية وقف إطلاق النار أنها منتصرة.

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وأضاف شعث، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن حكومة الاحتلال تريد أن تفرض شروطها على الفصائل الفلسطينية، بشرط أو بآخر أنها لا تريد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، ولا تريد أن وقف إطلاق النار بأي حال دون أي ثمن. 


وأوضح أن الفصائل الفلسطينية وقائد حماس أعلنوا أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء بدون دفع ثمن، منوهًا بأن المعاناة كبير والوضع الإنساني كبير جدًا، لكن وقف إطلاق النار يجب أن يكون متوازنًا ومتفقًا عليه بشكل أو بآخر، حتى لا يأتي إيًا من الطرفين بأنه قدم تنازلات كبيرة للآخر.

وتابع: نحن نتحدث عن معركة صعبة، واحتلال صعب جدًا، وعدوان يستغل الأطفال وينتهك كل المحرمات والقوانين والشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقوانين الحرب.
 

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