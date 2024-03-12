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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إطلاق استثمارات جديدة في مجال النقل الإلكتروني بالسوق المصري قريبا

صدى البلد

 أعلن هيثم منصور، المدير الإقليمي لإحدى شركات النقل التشاركي الرائدة في أوروبا وأفريقيا عن بدء ضخ استثمارات  في السوق المصري بما يمثل توسعًا محوريًا في شمال أفريقيا في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري وفي إطار خطط  لتطوير خدمات النقل في المنطقة.
 
وأضاف ان  قرار  الدخول إلى السوق المصري يعد خطوة استراتيجية تهدف للاستحواذ على حصة سوقية كبيرة في أسواق شمال أفريقيا الواعدة .

وتبدأ الاستثمارات عبر تطبيق اليكتروني سيتيح تقديم خصومات غير مسبوقة على الرحلات للركاب بنسبة 50٪  بجانب إرجاع عمولة ال15٪ بالكامل للسائقين في شكل مكافأة، وهو ما يجعل نسبة العمولة التي يتحملها السائقون هي صفر وذلك بهدف  جذب كل من السائقين والركاب لاستخدام التطبيق.
 
ولفت الى انه سيتم طرح التطبيق  مجاني، يربط بين السائقين والعملاء ويتيح حجز الرحلات بشكل مريح للوجهة التي يريدها العميل بسرعة وأمان وتكلفة مناسبة ، كما يمكن التطبيق السائقين من تحقيق مكاسب جيدة.

 

ولفت الى انه  يشترط فى السائق  أن يكون لديه سيارة أو دراجة نارية وكل التراخيص اللازمة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

ولفت الى  ان التطبيق سيسهم في تحقيق فوائد للمجتمع المصري من خلال تقديم خيارات جديدة للنقل التشاركي تساعد على تقليل الازدحام، ما يسمح للناس بالوصول إلى وجهاتهم بشكل أسرع وأبسط.

واكد ان  دخول منصة بولت إلى أحد أكبر الاقتصادات في شمال إفريقيا التزامها بإحداث ثورة في التنقل في المنطقة، من خلال تقديم خدمات نقل الركاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، كما تهدف بولت إلى تزويد المصريين بخيارات نقل مريحة وموثوقة وآمنة.

ومن جانبة  أكد إدوارد سوتشانيك، المدير الإقليمي لمنصة بولت  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن السوق المصري سيشهد إحداث ثورة في مجال النقل التشاركي، مشيرا  إلى أن دخول منصة بولت إلى أحد أكبر الاقتصادات في شمال إفريقيا يؤكد التزام  بإحداث ثورة في التنقل في المنطقة عبر تقديم خدمات نقل الركاب المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات حيث تهدف إلى تزويد المصريين بخيارات نقل مريحة وموثوقة ومعقولة التكلفة.

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