لأول مرة في تاريخها.. البتكوين تستمر في الارتفاع وتخترق مستويات 71 ألف دولار

ارتفعت البتكوين إلى مستويات 71 ألف دولار، والتي تعد مستويات قياسية للعملة المشفرة الأشهر حول العالم.

هذا وسجلت البتكوين مكاسب 244% في آخر 12 شهر لأول مرة في تاريخها.

وكانت البتكوين قفزت إلى أكثر من 69 ألف دولار في 5 مارس عند مستويات لم تشهدها العملة المشفرة حتى ذلك التاريخ.

هذا وجذبت صناديق الاستثمار المتداولة التي أطلقتها شركات مثل "بلاك روك" وFidelity Investments أكثر من 7 مليارات دولار من صافي التدفقات منذ إطلاقها في أقل من شهرين، وهو ما يأتي مع اقتراب انخفاض وشيك في نمو المعروض من "بتكوين" - المعروف باسم التنصيف- والذي يؤدي أيضاً إلى تأجيج المشاعر الداعمة للارتفاع.

وتجاوز سعر العملة المشفرة 69,210 دولار صباح اليوم، الثلاثاء، في نيويورك، وفقاً لموقع Coin Metrics، قبل أن يتراجع.

وتم تداوله مؤخراً دون تغيير يذكرعند 67.481 دولار.