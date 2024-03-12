موبايلات شبابية.. سامسونج تستعد لإطلاق أقوى هاتفين للفئة المتوسطة 

تم الكشف رسميًا في وقت سابق من اليوم عن هاتفي Samsung Galaxy A55 و A35 اللذان ظهرا في العديد من التسريبات سابقًا. وبعد ساعات قليلة فقط، قامت سامسونج بالفعل بنشر عدد قليل من مقاطع الفيديو الدعائية الرسمية لهذا الثنائي من الفئة المتوسطة.

لنبدأ بفيديو الفتح الرسمي من سامسونج لهاتف Galaxy A55.

بعد ذلك، يوجد مقطع فيديو دعائي سريع جدًا لهاتف A55 يسلط الضوء على "التصميم والأمان المعززين" في خمسة عشر ثانية.

وبما أننا نتحدث عن خمسة عشر ثانية، فإن Galaxy A35 يحصل أيضًا على أحد تلك الفيديوهات السريعة تحت شعار "إضف المزيد إلى روعتك".

هذا كل شيء حتى الآن، ولكن ترقبوا قناة سامسونج الهند الرسمية على اليوتيوب لمعرفة ما إذا سيتم تحميل مقاطع فيديو جديدة قريبًا.

يأتي Galaxy A55 مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 120 هرتز، معالج Exynos 1480، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8/12 جيجابايت، سعة تخزين 128/256 جيجابايت، نظام كاميرا خلفية ثلاثية (أساسي 50 ميجابكسل مع OIS، 12 ميجابكسل فائق العرض، 5 ميجابكسل ماكرو)، كاميرا أمامية 32 ميجابكسل، وبطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 25 وات. يبرز هاتف A55 أيضًا بزجاج Gorilla Glass Victus أعلى الشاشة، مع ظهر زجاجي وإطار من الألومنيوم، بالإضافة إلى مقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP67.

يتميز Galaxy A35 أيضًا بشاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة وبدقة 120 هرتز، كما أنه يحمل نفس تصنيف IP67 ولكن بإطار وظهر من البلاستيك، ويعمل بمعالج Exynos 1380، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6/8 جيجابايت، سعة تخزين 128/256 جيجابايت، إعداد مختلف للكاميرا الخلفية الثلاثية (أساسي 50 ميجابكسل مع OIS، 8 ميجابكسل فائق العرض، 5 ميجابكسل ماكرو)، كاميرا أمامية 13 ميجابكسل، وبنفس البطارية وسرعة الشحن. يعمل كلا الجهازين بنظام Android 14 مع واجهة One UI 6.1.