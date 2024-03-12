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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وداعا Apple Watch.. ساعات سامسونج الذكية في طريقها لاكتساح السوق الفترة المقبلة

وداعا Apple Watch..ساعات
وداعا Apple Watch..ساعات سامسونج الذكية ستكتسح الفترة القادم

في عام 2013، قامت سامسونج بإصدار ساعة Galaxy Gear - وهي ساعة ذكية بشاشة مستطيلة. وتبعت ذلك بجهازين آخرين بنفس التصميم هما Gear 2 و Gear Live، ولكن منذ ذلك الحين، يبدو أن الشركة التزمت تمامًا بال ساعات الذكية الدائرية. ومع ذلك، وفقًا لتقرير جديد ظهر اليوم، فمن المقرر أن يتغير هذا الأمر قريبًا.

وبحسب التقرير، فإن الشركة الكورية ستقوم مرة أخرى بصنع ساعات ذكية مربعة أو مستطيلة الشكل، لكن هذه المرة بالطبع ستحمل علامة Galaxy Watch.

وداعا Apple Watch..ساعات سامسونج الذكية ستكتسح الفترة القادمة

ويدعي التقرير أن هذه الفكرة يتم الآن دراستها "بحماس" داخليًا في سامسونج وأن "من المحتمل جدًا حدوث التحول" (إلى شكل مربع / مستطيل).

ومما يؤسف له أنه لا يُعرف ما إذا كانت ساعة Galaxy Watch المستطيلة الجديدة ستكون Galaxy Watch7 التي من المقرر إطلاقها في منتصف يوليو إلى جانب الأجهزة القابلة للطي من الجيل التالي من سامسونج، أو إذا كان سيتعين علينا الانتظار لمدة عام حتى عام 2025 لنرى ذلك.

إذا كان هذا يحدث بالفعل، فمن المتوقع أن تسمع المزيد عن هذا الأمر في المستقبل القريب، لذا ترقبوا التحديثات.
 

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