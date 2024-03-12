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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فتح باب التقدم للمستوى الأول رياض أطفال بالمدرسة الدولية في الوادي الجديد

وكيل التربيه والتعليم
وكيل التربيه والتعليم

قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد،  إن الوزارة أعلنت عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد (IPS) للعام الدراسي 2024 /2024، وذلك حتى 31 من شهر  مارس الجارى. 

وأكد عبد العزيز أن خطوات التقديم تتمثل فى الدخول على شروط الالتحاق (Instructions) عن طريق QR Code الخاص بها ويليه الدخول علي لينك التقديم (Register Now)من QR code الخاص بالتقديم، و ملء البيانات المطلوبة، مؤكدا على أن  التقديم من خلال هذا الرابط:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J_LOOJgoDUK9UYzOzq3lW5uJxL2TaopOgAp7XIUhXOxUQU9TRzVNWEU5NVBXOVlPMk43TFlFTktZVS4u

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