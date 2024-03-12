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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي كساب تنشر صورا من كواليس العتاولة.. شاهد

مي كساب
مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت مي في الصور من كواليس مسلسل العتاوله.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد وقناة mbc بداية قوية حيث يجسد بطل العمل أحمد السقا شخصية نصار شقيق طارق لطفى ويقومون بعمليات نصب.

تطرقت الحلقة الأولى لسرد تفاصيل كل شخصية حيث يجسد باسم سمرة شخصية عيسى الوزان كبير تجار الميناء، فيما ظهرت أيضا كل من مي كساب ومريم محمود الجندي والتى تجسد شخصية شقيقة السقا وطارق لطفى.

شهدت الحلقة احتفالات عائلة نصار بحفل زفاف شقيقته الصغرى من مصطفى أبو سريع.

كما ظهرت زينة بشخصية حنة “شغالة” مع إحدي العائلات الراقية وطالبوها بترك المنزل لسفرهما خارج مصر.

وفى نهاية الحلقة تعرضت زينة لمحاولة اغتصاب من قبل زوج أمها إلا أنها قامت بمقاومته واضطر زوج امها بتهديدها بالسلاح الأبيض.

مسلسل العتاولة


 يذكر أن مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، و إخراج احمد خالد موسى.

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