25 جنيها للأخصائي و45 للاستشاري.. الصحة ترفع أسعار الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات العامة

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارا رقم 92 لسنة 2024 بشأن قيمة الكشف في العيادات المتخصصة في المستشفيات الحكومية ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية.

ونص قرار وزير الصحة والسكان، على تحديد قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية في الفترات الصباحية والمسائية وفقا لحكم المادة 10 من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية العامة، وأيضا تحدد قيمة الكشف بالعلاج الاقتصادي بالوحدات الرئيسية للرعاية الصحية الأولية وفقًا لحكم المادة 28 من ذات اللائحة في الفترة المحددة يوميًا له بعد الثانية ظهرًا.

وتضمن قرار وزير الصحة والسكان رقم 92 لعام 2024 جدولا يتضمن أسعار الكشف الجديدة، التي جاءت كالتالي:

الممارس العام وتم تحديد قيمة الكشف 15 جنيها.

مساعد الإخصائي وتم تحديد قيمة الكشف 20 جنيها.

أما فيما يخص الأخصائي، فقد تم تحديد قيمة الكشف 25 جنيها.

وأخيراً تم تحديد قيمة الكشف لدى الاستشاري 45 جنيها.