ناقوس خطر.. متحور جديد لشلل الأطفال يضرب دولة عربية

تطلق وزارة الصحة الاتحادية في السودان، حملة تطعيم لمواجهة متحور جديد لفيروس شلل الأطفال أبريل القادم وذلك بعد اكتشافه في ست عينات أخذت من مياه الصرف الصحي في بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وفي وقت سابق؛ قالت منظمة الصحة العالمية، إن متحور شلل الأطفال الجديد كان قد رُصد في ست عينات أخذت من مياه الصرف الصحي في المدة من سبتمبر 2023 إلي يناير 2024 في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وأجرت وزارة الصحة الاتحادية استقصاءات ميدانية وتقييمًا للمخاطر لتحديد مدى انتشار المتحور الجديد لفيروس شلل الأطفال في السودان، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وتستهدف حملة التطعيم مجابهة شلل الأطفال في البحر الأحمر وكسلا والقَضَارِف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق وسنّار، وهي ولايات تقع تحت سيطرة الحكومة القائمة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، وسيتم اتباع نهج مختلف في بقية الولايات حسبما تسمح به الظروف.

وكانت السلطات الصحية في السودان قد أعلنت في أكتوبر من العام 2022، تفشي تحور مختلف لشلل الأطفال من النمط الثاني في ولاية غرب دارفور، حيث نجحت في توزيع (10.3) ملايين جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي في حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس 2023.

