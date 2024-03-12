تخفيضات تصل لـ30٪.. ننشر خريطة أماكن معارض "أهلا رمضان" بـ القليوبية

شهدت أماكن معارض «أهلا رمضان» بمحافظة القليوبية، إقبالا كبيرًا من المواطنين للحصول على السلع الغذائية مخفضة الأسعار، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل السكر واللحوم والأرز والمكرونة والسمنة والزيوت، وغيرها من السلع المتوفرة بمعارض «أهلا رمضان»، وذلك تيسيرا على المواطنين، ومن أجل العمل على ضبط الأسعار في الأسواق.



وافتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، خلال الأيام الماضية 11 معارضا بمناطق مختلفة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع التموين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض أهلا رمضان، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف، لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تجهيز أكثر من معرض لسد احتياجات مواطني المحافظة بشكل كبير طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بالأسواق، موكدا أن معارض أهلا رمضان بالمحافظة، لم تشهد أي نقص للسلع، وسوف يتم دعمها بشكل متواصل بالسلع الغذائي.

وفي الانفوجراف التالي، نوضح أماكن وخريطة معارض «أهلا رمضان»، التي تم افتتاحها حتى الآن، في نطاق محافظة القليوبية: