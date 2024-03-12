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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفالية باليوم العالمى للمرأة وتكريم موظفى مديرية العمل بالمنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية من خلال وحدة المساواه بين الجنسين ، فعاليات الإحتفال بيوم المرأه العالمى بديوان عام المديرية ، تحت شعار "كل عام وانتنَّ للحياة حياة" ، تزامناً بلأحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس من كل عام ، وذلك اعترافا وتقديرا لدور المرأة الحيوي ومكانتها المتميزة گأم كأخت كزوجة كزميلات في العمل والدراسة ، حيث جرى تكريم السيدات المتميزات خلال العام ، والنماذج الناجحه للأمهات والموظفات المجتهدات فى العمل ، وتقديم دروع تكريمية لهم وهدايا عينية لتقديم الدعم المعنوى لهم لتحقيق مزيداً من النجاح والعطاء ، بحضور لفيف من الزملاء من المكاتب والمناطق التابعة للمديرية ، والمدعوين من القيادات التنفيذيه داخل محافظة المنوفية..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الفعاليات تأتي فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالمراة وتمكينها إقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وفروعها بالمحافظات لتقوم بدورها الهام فى توعية وتثقيف ودعم المرأة فى مختلف مجالات العمل ، للمشاركة فى عمليات التنمية كعنصر اساسى ، وأضاف مدير المديرية أنه ألقى كلمة خلال الفعاليات قدم فيها التهاني والتحية للمرأة المصرية بصفة عامة ، و للموظفات بمديرية العمل بالمنوفية بصفة خاصة ، مؤكداً على اهمية دور المراة فى تنفيذ خطط التنمية ، فدورها أساسي فى جميع الجهود ، فهي نصف المجتمع ، كما أشرف على الفعاليات كريستنا ابراهيم عبده وأعضاء الأمانة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين .

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