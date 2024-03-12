العراق.. حقيقة اعتقال مجموعة من الضباط داخل الكلية العسكرية الأولى



نفت وزارة الدفاع العراقية أنباء اعتقال مجموعة من الضباط من داخل الكلية العسكرية الأولى.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي ، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، زار في وقت سابق كليات الأركان والقيادة والكلية العسكرية في الرستمية.

وكانت المحطة الأولى له زيارة كلية الأركان، واستقبله رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية وعميد الكلية وضباط هيئة الركن، حيث استمع الى ايجازاً،بشأن المهام والوظائف ومنهاج التدريب للدورتين(٨٣، ٨٤) ، بعدها أجرى جولة في مفاصل الكلية وقاعات الدروس، للاطلاع على آلية التدريس وتلقي المناهج والوقوف على المعاضل وتأمين مستلزمات النجاح.

فيما تمثلت المحطة الثانية زيارة كلية القيادة، واستقبله عميد الكلية والكادر التدريسي، بعدها تواجد بين الطلبة في قاعة الدروس، للاطلاع على آلية التدريس وتأمين متطلباتهم.

وفي السياق ذاته، زار كذلك مقر الكلية العسكرية، للاطلاع على البنايات والمنشآت، موجهاً المعنيين بعدد من التوصيات والتوجيهات.