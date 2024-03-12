«كفرالشيخ» تحصد المركز 12 على مستوى الجامعات بتصنيف «سيماجو» الإسباني 2024

قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الجامعة أحرزت تقدما ملحوظا بتصنيف (سيماجو- Scimago) الإسباني لعام 2024 بالمؤشر الإجمالي (Overall)، حيث حصلت الجامعة، على المركز الثاني عشر على مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.



وأضاف رئيس الجامعة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن التقدم في التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات بالجامعة مثل الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، وزيادة معدل الأنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.



وأوضح أن تصنيف (سيماجو) للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على 3 مؤشرات فرعية كما يلي: 50 % لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء، واشتمل التصنيف الصادر مؤخرًا على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة، ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.



من جانبه.. قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، إن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة، لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا، واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، من أجل الوصول إلى مستوى أفضل خلال الأعوام القادمة.

