عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«كفرالشيخ» تحصد المركز 12 على مستوى الجامعات بتصنيف «سيماجو» الإسباني 2024

صدى البلد

 قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الجامعة أحرزت تقدما ملحوظا بتصنيف (سيماجو- Scimago) الإسباني لعام 2024 بالمؤشر الإجمالي (Overall)، حيث حصلت الجامعة، على المركز الثاني عشر على مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.


وأضاف رئيس الجامعة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن التقدم في التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات بالجامعة مثل الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، وزيادة معدل الأنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.


وأوضح أن تصنيف (سيماجو) للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على 3 مؤشرات فرعية كما يلي: 50 % لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء، واشتمل التصنيف الصادر مؤخرًا على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة، ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.


من جانبه.. قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، إن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


وأكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة، لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا، واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، من أجل الوصول إلى مستوى أفضل خلال الأعوام القادمة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

السعودية.. نداء عاجل من الأمن العام بشأن المسجدين الحرام والنبوي

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

ترشيحاتنا

4 مسئولين أمريكيين يكشفون شروط بايدن لمعاقبة إسرائيل.. واحتجاج لـ8 أعضاء بالشيوخ

أذان المغرب اليوم في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي محافظات مصر

%72 منهم أطفال ونساء.. صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

القضاء على الرقم 4.. جدل بسبب تصريحات نتنياهو الغامضة| من يقصد؟

حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

هل نزل القرآن الكريم كاملا بكل سوره في شهر رمضان.. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوربة على الفطار

ذكرى مسيرة الملح| عصيان مدني قاد غاندي الهند به إلى الاستقلال

قبل صعود المسرح.. تمزق فستان إيما ستون خلال تسلمها الأوسكار| شاهد

جذاب وغير معتاد.. بسمة وهبة بفستان طويل أنيق تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ