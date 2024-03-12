مديرية العمل بالإسكندرية تنظم ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين

قال مدير مديرية العمل بالإسكندرية المهندس محمد كمال إنه تم تنظيم ندوة توعوية حول التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين بمستشفى دار العلاج بالإسكندرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وأضاف مدير المديرية - في تقريره لوزارة العمل اليوم /الثلاثاء/ - أن هذه الندوة تضمنت عدة محاضرات حول أهمية دور المرأة في المجتمع وسوق العمل ومناهضة العنف ضد المرأة في ظل قانون العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ودور مراكز التدريب المهني والدورات التدريبية المجانية المقدمة لهم في عدة مهن ومنها الأشغال اليدوية والتفصيل والخياطة.

وأوضح أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات التي بدأتها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات، وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودورها المهم في المشاركة بعمليات التنمية وحقوقها في القانون.

وتابع أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتعريف بالحقوق والواجبات التي أقرها القانون للمرأة وصاحب العمل، والاهتمام بتمكين المراة اقتصاديًا وتعزيز قدراتها للمشاركة في عمليات التنمية.



