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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. انسحاب قاض من المحكمة الاتحادية وبيان عاجل لأعلى سلطة قضائية

صدى البلد

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا للتعليق على انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري.

وذكرت المحكمة في بيان لها أن إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء؛ أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية،  انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كوردستان.

وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، “وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح اقليم كوردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من المواد الدستور الاتحادي”.

وعزا القاضي سبب انسحابه الى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئا فشيئا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية”.

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