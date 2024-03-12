نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن إصابة أحمد رفعت بعد نقله للعناية المركزة.. فوائد تناول الفول بالطماطم على مائدة سحور رمضان

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لسقوط مفاجئ على أرض استاد الإسكندرية.

كشف الدكتور رامي، المدير المناوب بمستشفى زمزم، أن اللاعب أحمد رفعت وصل للمستشفى وكان هناك توقف تام في عضلة القلب.

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي إنه لا توجد أدلة علمية قاطعة تربط بين تناول وجبة ثقيلة قبل النوم وحدوث الكوابيس.

وأوضح أخصائي الجهاز الهضمي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك بعض العوامل التي قد تؤثر على جودة النوم وتزيد من احتمالية حدوث الكوابيس، بغض النظر عن وجبة الطعام التي تتناولها قبل النوم. ومن بين هذه العوامل الآتي :

قال الدكتور مصعب إبراهيم أخصائي الجهاز الهضمي إن الفول بالطماطم هو وصفة شهية ومغذية يمكن تضمينها في وجبة السحور خلال شهر رمضان.

تعرضت الممثلة الأمريكية إيما ستون، التى حازت على جائزة الأوسكار لفئة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "Poor Things"، بمشكلة في فستانها، وهو ما وضعه بموقف محرج.