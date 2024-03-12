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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات (we)

صدى البلد

بحث وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم /الثلاثاء/ مع المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مختلف المجالات الشبابية والرياضية. 


وتم -خلال اللقاء- استعراض للعديد من المنصات الرسمية للوزارة والتي تضم بوابة مصر للشباب والرياضة ومنصة كياني ومنصة توظيف مصر ومنصة أبطال مصر، كما تطرق اللقاء الي بحث سبل رعاية الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية من خلال تقديم الدعم المالي للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة.


وقال وزير الشباب والرياضة:"إن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المصرية للاتصالات we يُعد تعاونًا استراتيجياً هاماً، ونتطلع من خلاله إلى تحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، وهذا التعاون نموذجاً رائعاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ونأمل أن يكون بداية لسلسلة من التعاونات المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات في مصر."
وأضاف أن التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات we سيساهم في تحقيق أهداف مصر 2030، خاصة في مجال تمكين الشباب، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الرياضة المصرية، معرباً عن أمله في أن يُشجع هذا التعاون المزيد من الشركات على دعم الأنشطة الشبابية والرياضية في مصر.


وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للشركة المصرية للاتصالات we على حرصها على دعم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، معرباً عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها الشركة المصرية للاتصالات في هذا المجال، متمنياً الاستفادة من خبرات الشركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيساهم في تحقيق أهداف الوزارة في تنمية الشباب وتعزيز قدراتهم.


بدوره، أكد المهندس محمد نصر الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات we على دعم الأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن الشركة تضع الشباب في مقدمة أولوياتها لتحقيق أهدافها في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، مؤكدين على استعداد الشركة لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين.

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