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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على الأسواق وإزالة التعديات ورفع القمامة بشوارع الغربية والشرقية

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق والمحلات

أكد محافظ الغربية طارق رحمي استمرار الحملات التفتيشية على المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات، بجانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة؛ تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.


جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية المفاجئة التي قادها المحافظ اليوم /الثلاثاء/ على السلاسل التجارية الكبرى ومحال السوبر ماركت والبقالة والجزارة، والأسماك ومحال بيع الفواكة والخضروات بمركز ومدينة سمنود؛ للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.


واطمأن المحافظ على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ووضع الأسعار في مكان واضح للمواطن.


ووجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية، وبمعاينة لجنه من الطب البيطري لمراجعة اللحوم بمنافذ سمنود، وقيام لجنة من التموين بمراجعة الفواتير بالمنافذ ومقارنه تلك الفواتير بأسعار السلع الموجودة داخل المنافذ. 


وتابع أعمال النظافة ورفع الاشغالات بسمنود، موجها باستمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة؛ لضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.


ففي الشرقية، وجه المحافظ الدكتور ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع وإزالة الإشغالات والتعديات لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.


وقال المحافظ - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إنه بمركز ومدينة فاقوس تم رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، وكنس الأتربة والسفوحة وري الأشجار بالحدائق والميادين الرئيسية ومدخل المدينة.


وفي مركز ومدينة منيا القمح تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بحي الأباظية، حيث تم رفع غرف الصرف وعمل غرف صفايات المطر ورش الشوارع، وتم التأكيد على الشركة المنفذة بالإلتزام بخطوط التنظيم وعدم ترك أي غرف صرف أوغيرها تشكل خطورة على أرواح المواطنين، واستكملت إدارة البساتين أعمال غسيل الأرصفة والدهانات والتجميل بالمدينة والوحدات المحلية.


وفي مركز ومدينة بلبيس تم تنفيذ حملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع الوحدة، وبمركز ومدينة مشتول السوق تم رفع الإشغالات وإزالة الإعلانات غير المرخصة وتحصيل مستحقات الدولة، لخلق رؤية حضارية وجمالية لشوارع المدينة، وفي حي ثان الزقازيق تم تنفيذ أعمال النظافة وري الأشجار وغسل الأرضيات بشوارع المدينة وكورنيش المحافظة.


وفي مركز ومدينة ديرب نجم واصلت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمدينة، واستكمال طلاء البلدورات وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبي طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الإبراهيمية حتى مدخل ميت غمر.

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