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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على قيادي كبير بالشرطة العراقية متلبسا بجريمة رشوة

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت هيئة النزاهـة العراقية بضـبط مدير شــرطة الأحداث في النجف متلبّساً بجريمة الرشوة.

فيما أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكمـا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانة تعمل في وزارة الاتصالات- قسم بريد وتوفير كربلاء عن جريمة اختلاسها مبالغ مالية.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان لها أن "المدانة أقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".

وأضاف أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٦/ الشق الاخير من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه".

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