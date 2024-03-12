ليس لها أعمال عسكرية.. العراق يخطط لإنهاء مهمة الناتو

بعد التحالف الدولي..

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت ان الحكومة العراقية عازمة وبدعم سياسي وبرلماني كبير على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق خلال المرحلة المقبلة فلا حاجة لهذا التحالف".

وأكد وتوت في تصريحات له ان هذا الامر لن يؤثر على علاقة العراق مع بعثة الناتو.

واشار وتوت الي ان بعثة الناتو تتواجد في العراق، بموافقة وعلم الحكومة، وهي جاءت بطلب عراقي رسمي، ومهمتها محدودة وهي التدريب وتطوير قدرات القتالية للقوات الأمنية"

وقال أيضا " عند انتهاء حاجة هذه البعثة، سيتم العمل على انهاء مهمتها".

واتم "البعثة ليس لها أي اعمال عسكرية او امنية، عكس مهام التحالف الدولي، الذي اصبح يهدد امن العراق واستقراره".

ومؤخرا، كانت الحكومة العراقية وجهت طلبا للولايات المتحدة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.