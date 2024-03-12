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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيسي يهنئ بشار الأسد بحلول شهر رمضان

السيسي وبشار الأسد
السيسي وبشار الأسد

أفادت رئاسة الجمهورية السورية بأن الرئيس بشار الأسد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حيث جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب البيان الصادر عن الرئاسة السورية ؛ فقد أعرب الرئيسان عن تمنياتهما للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والاستقرار والازدهار.

وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تلقي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، من الرئيس عبدالفتاح السيسي تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات.

 

وبحسب الصحيفة ذاتها؛ فقد تمني الريس السيسي لأمير الكويت موفور الصحة والعافية ولدولة الكويت المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة له .

من جانبه؛ شكر أمير الكويت الرئيس السيسي على هذا التواصل الأخوي وهذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبتهلا إلى الباري تعالى أن يديم عليه دوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية مصر العربية كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة له.
 

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