بعد أزمة أحمد رفعت الصحية.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على الجبلاية

هاجم أمير عزمي مجاهد، لاعب نادي الزمالك السابق، رابطة الاندية والمسئولين عن الدوري المصري، بعد واقعة سقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر مغشيًا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري.

وكتب أمير عزمي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس":" ألف سلامة احمد رفعت أول يوم رمضان وصيام والدورة الدموية مش متعودة علي نظام تم تغييره في 24 ساعة صيام طول اليوم مع فطار الساعة 6 وتلعب9.30 كل ده طبيعي لاعب يوقع بالشكل ده توقيتات مباراة غريبة عدم انتظام مباريات المحصلة صفر".

وتابع "أحمد رفعت في عز شبابه وبيلعب ماتش من شوية وكان بيجري عادي ومرة واحدة سبحان الله وقع مكانه متحركش ويقال أنها أزمة قلبية إن شاء الله يقوم بالسلامة لكن مشهد زي ده بيعرفك إن الدنيا دى فانية فعلاً ولا ليها أي لازمة البني آدم بيروح في لحظة وبيترك كل حاجة كان زعلان ومهموم عشانها"

وانتهت مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر، بالتعادل السلبي أهداف، والتي أقيمت امس الإثنين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.







