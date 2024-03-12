بعد تعرضهما للانتقاد.. أحمد الطيب يُدافع عن ثنائي الزمالك

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، عن الانتقادات الموجهة للثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله السعيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، بسبب عامل السن واللياقة البدنية .

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عظمة عبد الله السعيد تجلب للزمالك الأحباب، و عظمة شيكابالا تجلب للزمالك الحساد".

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة.



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 4 فوز و3 تعادلات وخسر 3 بينما يأتي نظيره الجونة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم مرتين.