موعد مباراة الأهلي أمام البنك اليوم في الدوري

يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلى أمام البنك الأهلى بالدوري

يلتقي الأهلى امام البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والبنك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والبنك الأهلى فى الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

موقف الأهلى فى الدوري

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 5.